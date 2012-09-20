Придніпровська залізниця за 8 місяців перевезла у вагонах-автомобілевозах понад 1,8 тис. автомобілів

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 8 місяців 2012 року перевезла вагонами-автомобілевозами 1 813 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили на ПрЗ.

Крім того, ПрЗ повідомила, що вартість перевезення автомобіля вагою 1 тис. кг на сьогоднішній день становить 445,2 грн, тоді як у липні вона становила 385,20 грн, перевезення автомобіля вагою 1 500 кг коштує 637,8 грн, в липні - 577,8 грн, перевезення автомобіля вагою 2 000 кг коштує 830,4 грн, в липні коштувало 770,4 грн.

Нагадаємо, вагони-автомобілевози курсують у складі пасажирських потягів №165/166 Київ-Дніпропетровськ і №12/11 Київ-Сімферополь.

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 6 місяців 2012 року перевезла вагонами-автомобілевозами 1 132 автомобілі.

Довідка УНІАН. До складу потягів можна включити тільки по одному вагону-автомобілевозу. Вагон-автомобілевоз здатний перевезти 6-7 автомобілів загальною вагою 10 тонн і максимально допустимою висотою автомобілів 1,72 м.