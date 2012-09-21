Польська PKP Cargо прогнозує в 2012 році скорочення чистого прибутку на 17%

Варшава. Найбільший у Польщі вантажний перевізник залізничним транспортом - компанія PKP Cargо - прогнозує в 2012 році скорочення чистого прибутку до близько 62,5 млн. доларів із 75 млн. доларів роком раніше через зменшення замовлень, зумовлене спадом темпів зростання економіки.

Про це польському агентству РАР сказав голова правління компанії Войцех Бальчун.

"Компанія весь час демонструє хороші фінансові показники. Вважаю великою майстерністю добитися фінансового результату поточного року на прогнозованому раніше рівні, незважаючи на падіння перевезень у межах від 10 до 20%", - сказав він.

Глава компанії пояснив падіння вантажоперевезень скороченням замовлень на перевезення будівельних матеріалів, які використовувалися для будівництва доріг під час підготовки Польщі до Євро-2012, відзначивши, що падіння ринку відчувають усі фірми, які працюють на цьому ринку.

"Всі перевозять менше, це очевидний сигнал уповільнення зростання економіки", - сказав він, додавши, що в 2008 році вантажоперевезення одними з перших відчули наближення кризи.

В.Бальчун також сказав, що PKP Cargo має намір компенсувати падіння вантажоперевезень будівельних матеріалів інтермодальними перевезеннями - з використанням різних видів транспорту.

"Є дуже велика диспропорція у розвитку цього виду перевезень у Польщі і країнах Західної Європи. Нам потрібно ще багато зробити, щоб наздогнати їх. Динаміка зростання інтермодальних перевезень становить декілька десятків відсотків. Звичайно, вони не замінять перевезення матеріалів для будівництва доріг, але ми працює над тим, щоб їх частка у загальних перевезеннях постійно зростала", - сказав він.

Глава належної польській державі компанії також повідомив, що PKP Cargо сподівається на "невелике" зростання перевезень наступного року, визнавши, що 2013 рік може бути "важким".

Як повідомляв УНІАН, PKP Cargo в першій половині 2012 року скоротила чистий прибуток на 3% - до близько 30 млн. доларів при більш ніж 10% падінні виручки - до близько 670 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Минулого року PKP Cargo одержала рекордний за всю історію компанії прибуток у розмірі 75 млн. доларів, що майже в 4 рази більше, ніж у 2010 році, а її доходи збільшилися приблизно на 10% - до 1,6 млрд доларів.

PKP Cargo є лідером серед вантажних залізничних перевізників, що працюють у Польщі, його частка на ринку традиційно перевищує 50%. У першому півріччі 2012 року всі польські залізничні перевізники скоротили перевезення вантажів у країні на 9% - до 111,6 млн. тонн.