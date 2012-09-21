Медведєв підписав розпорядження про Суспільне телебачення в Росії

Москва. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про заснування автономної некомерційної організації «Суспільне телебачення Росії»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряди РФ.

У документі зазначається, що повноваження засновника організації від імені Російської Федерації здійснює уряд РФ. Затверджено статут організації, що також додається до розпорядження. Встановлено, що АНО здійснює функції засновника, редакції і мовлення телеканалу «Суспільне телебачення Росії».

Мінкомзв’язку спільно з Мінекономрозвитку і Мінфіном доручено представити уряду пропозиції з формування майнового внеску Російської Федерації в організацію в 2012 році.

Генеральному директорові АНО і Мін’юсту Росії доручено забезпечити у двотижневий термін реєстрацію організації, зазначається у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2012 року на той час Президент Росії Д.Медведєв повідомив, що в Росії з наступного року запрацює суспільне телебачення.

«Я підписав указ про суспільне телебачення. Воно має запрацювати з 1 січня 2013 року», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, на цей канал не здійснюватиметься «надмірний державний вплив». Телебачення спочатку фінансуватиметься через кредитну схему, і держава допоможе з цим, проте згодом буде сформовано цільовий капітал, який дозволить обходитися без допомоги бюджетних коштів.

Д.Медведєв повідомив, що до складу ради телебачення входитимуть представники різних політичних сил, при тому, що держслужбовцям буде заборонено брати у цьому участь.