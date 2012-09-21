Конгрес США вважає Росію, Україну і Китай "найбільш піратськими" країнами світу

Конгрес США вважає Росію, Україну і Китай найбільш сприятливими з усіх країн для діяльності порушників авторських прав, передає РІА «Новости».

Як випливає з документа, оприлюдненого робочою групою конгресу з протидії міжнародному піратству, Конгрес рекомендує уряду Сполучених Штатів звернути особливу увагу на вирішення проблем з порушенням авторських прав у Росії, Китаї, Україні, Швейцарії та Італії.

"Недостатнє дотримання прав інтелектуальної власності у цих країнах завдає великої шкоди американським авторам і нашій економіці в цілому", - зазначається в документі.

Укладачі документа відзначають, що Італія і Швейцарія в 2012 році потрапили до цього списку вперше, тоді як Росія, Україна і Китай вже були названі найбільш "піратськими" країнами в торішній доповіді.

На думку конгресменів, у Канаді та Іспанії, які раніше потрапляли до подібних списків, ситуація з дотриманням авторських прав значно поліпшилася.

В американських списках злісних порушників законів про захист авторських прав, як і раніше, числяться російська соціальна мережа "Вконтакте" і торрент-портал Rutracker. Торрент-портал згадується у списку нарівні з аналогічними ресурсами з Болгарії і України - сайтами Zamunda і Demonoid. Сайт "Вконтакте" - єдина соціальна мережа в американському "чорному списку".