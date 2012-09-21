Авіаційне сполучення між Росією і Сирією буде здійснюватися через Київ

Москва. Авіаційне сполучення між Росією і Сирією здійснюватиметься через Київ.

Про це УНІАН повідомили у Федеральному агентстві повітряного транспорту (Росавіація).

«Між авіаційною владою Російської Федерації і Сирійською Арабською Республікою досягнуто домовленості про внесення до таблиці маршрутів для Сирійської сторони пункту Київ як одного з проміжних пунктів», - йдеться в повідомленні.

На початку серпня російський авіаперевізник ВАТ «Аерофлот» припинив польоти до Сирії, де вже другий рік продовжується громадянський конфлікт. Компанія пояснює це комерційними міркуваннями, оскільки цей напрям не користувався популярністю.

Раніше прямі рейси з Москви до Дамаска виконували «Аерофлот» і Syrian Air.