Аеропорт «Київ» (Жуляни) сподівається, що КМДА виконає свої зобов'язання

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) сподівається, що Київська міська держадміністрація до кінця вересня дофінансує зі столичного бюджету 17,7 млн грн на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж аеродрому, які забезпечують енергопостачання.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) Олександр Нестеренко під час навчань із забезпечення аварійної посадки повітряного судна в умовах відключення електропостачання світлосигнального обладнання злітно-посадочної смуги.

За словами О.Нестеренка, вартість реконструкції зовнішніх інженерних мереж аеродрому за рахунок міського бюджету, яка проводилася в рамках реконструкції аеропорту, становить 52 млн грн.

На 2012 рік було заплановано, що з бюджету на ці цілі надійде 34,8 млн грн, при цьому на кінець вересня 2012 року фактично профінансовано 17,063 млн грн.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом місто дофінансує нашу реконструкцію, незважаючи на те, що Євро-2012 вже пройшло. Ми хочемо нагадати київським властям, що роботи потрібно завершити до зими, щоб всі трансформаторні станції працювали і щоб ми на всі 100% задовольняли вимоги авіаційної безпеки», - сказав він.

Крім того О.Нестеренко відзначив, що на кінець 2011 року аеропорт «Київ» (Жуляни) перерахував до бюджету 45 млн грн різних податків і платежів.

За словами О.Нестеренка, у зимовий час в аеропорту різко підвищується споживання електроенергії, тому роботи з реконструкції систем електропостачання необхідно завершити до початку зимової навігації.

За сценарієм навчань, літак ATR -72 провів зліт з а/п «Київ» (Жуляни) о 19.20 за маршрутом Київ-Донецьк з 52-ма пасажирами на борту. Після набору висоти екіпаж побачив, що ліва основна стійка не прибрана і не фіксується у польотному стані. Командир ПС ухвалив рішення проводити аварійну посадку в аеропорту вильоту після використання необхідної кількості палива.

Аварійно-рятівна команда аеропорту виконала всі необхідні процедури з укладання піноутворювача на ЗПС і зайняла вихідну позицію, проте перед посадкою літака через перевантаження трансформаторної підстанції комплекс світлосигнального обладнання аеродрому було знеструмлено. Аварійна посадка мала відбутися у темний час доби без світлосигнального обладнання.

Під час навчань були задіяні всі аварійно-рятівні служба аеропорту, пожежники, медики та інші служби, які забезпечили посадку повітряного судна у темноті.

Нагадаємо, пасажиропотік аеропорту «Київ» за підсумками 2011 року становив 469,8 тис. пасажирів, тоді як за підсумками 2010 року - 29 тис. пасажирів.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 25 травня 1924 року. 2 лютого 1994 року Київський об'єднаний авіазагін було розділено на аеропорт і авіакомпанію і з цієї миті існує як незалежне підприємство.

У 2012 були завершені реконструкція аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м. Пропускна спроможність нового терміналу становить 520 пасажирів на годину.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельною і внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737. Будівництво терміналу велося на кошти інвестора.

За кошти держбюджету було профінансовано 217 млн грн на реконструкцію злітно-посадочної смуги, руліжних доріжок і світлосигнального обладнання.