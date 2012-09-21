Польська PKP Intercity прогнозує скорочення збитку на 2,5 млн. дол.

Варшава. Один з найбільших у Польщі пасажирських перевізників залізничним транспортом – компанія PKP Intercity планує в 2012 році скоротити збиток на 2,5 млн. дол., до близько 6 млн. дол. із близько 8,5 млн. дол. минулого року.

Про це агентство РАР повідомив голова правління належної державі компанії Януш Малиновський.

"У плані на цей рік закладено фінрезультат від "нуля" до мінус 20 млн. злотих (1USD=3,2PLN). Ніщо не вказує на те, що має бути по-іншому", - сказав він.

Керівник компанії відзначив, що IC розраховує на зростання перевезень після завершення основних ремонтів залізничних колій за два роки, що дозволить скоротити час проїзду.

Крім того, за його словами, починаючи з 2014 року, поляки частіше вибиратимуть для поїздок залізницю завдяки кращому рухомому складу, купленому компанією.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity, яка минулого року скоротила чистий збиток у 4 рази, до 8,4 млн. доларів, при більш ніж 600 млн. доларів операційного доходу, за перші п'ять місяців поточного року заробила "чистими" близько 4 млн. доларів.

За аналогічний період минулого року компанія одержала 10 млн. доларів збитків проти 40 млн. доларів збитків у січні-травні 2010 року.

Довідка УНІАН. У 2011 році PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами і за кордоном, перевезла 36,6 млн. пасажирів, що становило близько 14% усіх перевезених пасажирів у 38-мільйонній Польщі.

Головний конкурент PKP Intercity – компанія Przewozy Regionalne, яка спеціалізується на регіональних сполученнях, минулого року перевезла майже 110 млн. пасажирів, зайнявши перше місце на ринку пасажирських перевезень з часткою 41,5%.