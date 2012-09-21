Аеропорт «Київ» (Жуляни) планує збільшити пасажиропотік майже вдвічі

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) за підсумками 2012 року планує збільшити пасажиропотік на 92% порівняно з 2011 роком - до 900-920 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) Олександр Нестеренко.

«Станом на кінець 2012 року, пасажиропотік, за оптимістичним прогнозом, становитиме близько 900-920 тис. пасажирів», - сказав він.

За словами О.Нестеренка, за підсумками 9 місяців 2012 року пасажиропотік аеропорту становитиме близько 600 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше аеропорт прогнозував пасажиропотік за підсумками 2012 року до 800 тис. пасажирів.

Пасажиропотік аеропорту «Київ» за підсумками 2011 року становив 469,8 тис. осіб, тоді як за підсумками 2010 року - 29 тис. пасажирів.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні-серпні 2012 року обслужив 501,4 тис. пасажирів - на 80% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 25 травня 1924 року. 2 лютого 1994 року Київський об'єднаний авіазагін було розподілено на аеропорт і авіакомпанію, і з цієї миті існує як незалежне підприємство.

У 2012 році були завершені реконструкція аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг приватних інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельною і внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн. грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 пасажирів на годину.

За кошти держбюджету було профінансовано 217 млн грн на реконструкцію злітно-посадочної смуги, руліжних доріжок і світлосигнального обладнання.