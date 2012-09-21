СКМ зацікавлений у придбанні Маріупольського і «Південного» портів

Найбільша в Україні приватна фінансово-промислова група СКМ зацікавлена у придбанні Маріупольського морського торгового порту і порту «Південний».

Про це в інтерв'ю тижневику «Коментарі» повідомив генеральний директор СКМ Олег Попов.

«Я не знаю, чи буде приватизація, або концесія, або оренда. Але я точно знаю, що нам цікавий Маріупольський порт, тому що, за великим рахунком, все завантаження Маріупольського порту – це наші вантажі, і ми хочемо контролювати, природно, цей ланцюжок. Другий об'єкт – порт «Південний»», – сказав він.

Коментуючи інвестиції СКМ у розвиток порту «Південний», О.Попов відзначив, що «акваторія порту «Південний» – це найефективніша акваторія в Україні, де можна побудувати термінали».

«Ми купили там дві ділянки землі, які прилягають до порту («Південного» – УНІАН). Тепер ми робимо там проект і перебуваємо на стадії узгодження його умов з портом», – сказав він.

Крім того, гендиректор СКМ спростував інформацію про отримання контролю над ПП «Укртрансконтейнер» («Контейнерний термінал «Іллічівськ»).

«Можу це спростувати, інформація недостовірна», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Група СКМ заявила про плани в середньостроковій перспективі збільшити інвестиції у портову галузь вдвічі – до 600 млн. доларів.

Нагадаємо, одним із ключових проектів є проект будівництва експортно-імпортного терміналу із перевалки коксівного та енергетичного вугілля, залізорудного концентрату і окатишів у порту «Південний» потужністю 18 млн. тонн вантажів на рік.

Довідка УНІАН. СКМ («Систем Кепітал Менеджмент») – найбільша українська багатогалузева група. До складу Группи СКМ входять підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа та інших секторів економіки, зокрема транспортний холдинг "Портінвест". 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Ринату Ахметову.

Маріупольський морський торговий порт – провідний порт на Азовському морі, міститься у північно-західній частині Таганрозької затоки. Навігація в порту триває увесь рік.

Порт забезпечує переробку навалювальних, насипних, генеральних, великовагових, негабаритних вантажів, контейнерів та ін., а також наливних за варіантом "борт – борт".

МТП "Південний" – другий за обсягами вантажопереробки порт в Україні. Розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибина біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км.