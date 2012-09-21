Залізниці через скорочення транзиту та основних видів вантажів недоотримали 1,6 млрд грн.

Залізниці України за 8 місяців 2012 року недоотримали 1,6 млрд грн доходів через зменшення обсягів перевезень вантажів з більш високою тарифною ставкою - металобрухту, чорних металів, нафтопродуктів і лісових вантажів, а також через скорочення обсягів транзиту.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, через падіння обсягів транзиту на 17% залізниці недоотримали 1,08 млрд грн доходів, через падіння на 3% перевезень високотарифних вантажів у внутрішньодержавному сполученні недоотримано 485,5 млн грн.

«Якщо подібна тенденція збережеться до кінця 2012 року, то вантажообіг за підсумками року зменшиться на 1,2% - до 240,86 млрд т/км, в тому числі на 18,7% в транзитних перевезеннях - до 41,66 млрд т/км і на 4,2% у внутрішньому сполученні - до 84,95 млрд т/км», - наголошує «Укрзалізниця».

Очікуване зменшення доходних надходжень «Укрзалізниці» за підсумками 2012 року в результаті зменшення вантажообігу становитиме у внутрішньому сполученні близько 602 млн грн.

Скорочення доходів від транзитних перевезень за підсумками року може становити 1,628 млрд грн.

В цілому очікуване зменшення доходів за прогнозами на кінець 2012 року становитиме 2,226 млрд грн, що призведе до зменшення податкових платежів і надходжень до держбюджету.

«Якщо зменшуються обсяги перевезень і доходи, то постійна видаткова частина відразу збільшує собівартість. Чим менші обсяги перевезень, тим більшим повинен бути тариф. Основу вітчизняних транзитних потоків становлять сировинні вантажі й усі ті кризові явища - зокрема, зниження попиту на металопродукцію, - впливають і на нас. Рецесія у світовій металургії знизила обсяги залізничних перевезень руди і металургійної продукції», - розповів начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через відсутність індексації тарифів на вантажні перевезення в 2012 році залізниці недоотримають 2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізниці України за 8 місяців 2012 року перевезли 304,142 млн тонн вантажів, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Водночас, кількість заявлених до перевезення вантажів у внутрішньому сполученні скоротилося на 3,6% - до 159,5 млн тонн, транзитні перевезення скоротилися на 17,9% - до 28,753 млн тонн.