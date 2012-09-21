УЗ до грудня завершить розробку проекту другого електрифікованого ходу до Криму

«Укрзалізниця» планує до грудня 2012 року завершити роботи з виконання проектно-кошторисної документації створення другого електрифікованого ходу на південь до Криму й до портів Чорного моря.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), наразі, відповідно до фінансового плану залізниць України на 2012 рік проводяться роботи по завершенню проектування та видачі робочої документації з електрифікації дільниці Долинська – Миколаїв (148 км), Миколаїв – Колосівка (105 км), Волноваха – Комиш-Зоря – Запоріжжя (240 км) та розробці проектної документації зовнішнього електропостачання підстанцій Новополтавка та Миколаїв.

«Реалізація робіт у 2013 році залежить від обсягів капітальних вкладів, які має віднайти галузь для реалізації планів із електрифікації», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

За інформацією «Укрзалізниці», електрифікація лише цих трьох ділянок залізниці ділянки (Долинська – Миколаїв, Миколаїв – Колосівка, Волноваха – Комиш-Зоря – Запоріжжя) дозволить значно зменшити споживання дизпалива на 77, 2 тис. тонн на рік та зменшити шкідливі викиди в атмосферу на 250,9 тис. тонн на рік.

Загальний очікуваний економічний ефект від реалізації запланованого обсягу робіт із електрифікації становитиме близько 864,2 млн грн.

Також у найближчих планах «Укрзалізниці» розвиток великого електрифікованого ходу на Крим (ділянка Долинська - Миколаїв - Херсон - Вадим - Джанкой), реалізація якого залежатиме від суми власних і залучених кредитних ресурсів «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. У 2012 році протяжність електрифікованих колій залізниць України складає 10 265 км або 47,29 % від загальної довжини колій.

Загальний фінансово-економічний результат від виконання електрифікації дільниць залізниць України, які передбачені Програмою електрифікації на 2011-2016 роки, становитиме 2,1 млрд грн на рік.