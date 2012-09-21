«МТС Україна» випустить NanoSIM для власників нового iPhone

Оператор мобільного зв'язку «МТС Україна» анонсувала початок продажів карт NanoSIM для терміналів Apple iPhone 5, офіційна презентація яких відбулася 12 вересня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Перша партія з понад 10 тис. SIM-карт нового покоління (так звані NanoSIM) надійде в продаж у магазини МТС в Україні вже в жовтні (продаж смартфону iPhone 5 в Україні, за даними мережі «Цитрус», почнеться в Україні 31 жовтня – УНІАН). Всього ж на сьогодні в мережі МТС зареєстровано понад 140 тис. власників пристроїв від Apple.

Apple iPhone 5 став першим пристроєм, для якого потрібна SIM-карта нового зразка, – NanoSIM. Такі SIM-карти на 40% менші, ніж MicroSIM, які вперше з'явилися з виходом планшета iPad 2010 року і зараз використовуються в деяких моделях смартфонів, приміром iPhone 4, HTC One X і Nokia Lumia 800. Розміри NanoSIM становлять 12,3х8,8х0,67 мм, проте вони не поступаються функціональністю картам існуючих форматів.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» обслуговує 19,64 млн абонентів. Дохід компанії в 2011 році становив 9,1 млрд грн. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).