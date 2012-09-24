Хакер зламав iPhone5 за кілька годин - "розібратися з пристроєм було дуже легко"

Новий смартфон корпорації Apple iPhone 5 був зламаний через кілька днів після початку продажу. Хакер Грант Пол по кличці CHPWN заявив, що зламав операційну систему смартфона iOS 6 за кілька годин. За його словами, він вже зламував попередні версії iPhone, розібратися з новим пристроєм було дуже легко.

Хакеру вдалося отримати доступ до файлової системи iPhone і встановити додатки не з офіційного магазину App Store.

Компанія Apple презентувала iPhone 5 на минулому тижні. Товщина iPhone 5 складає 7,8 мм, вага - 112 грамів. Дисплей нового смартфона Apple став більше - 4 дюйма в діагоналі. Новий дисплей забезпечує на 44% більш насичені кольори. Кількість попередніх замовлень абонентів на новий смартфон перевищило всі попередні моделі iPhone, пише «Газета.Ru».