Азаров: Україні потрібно 400-500 швидкісних електропоїздів

Україні для модернізації залізничного сполучення необхідно купити 400-500 швидкісних електропоїздів виробництва Крюківського вагонзаводу.

Як повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів, про це під час робочої поїздки до Полтавської області повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров, який оглянув новий швидкісний двосистемний міжрегіональний електропоїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

«Сьогодні я оглянув новий потяг виробництва Крюківського заводу, я навіть на ньому проїхав. Потяг - хороший. Нам потрібно 400-500 таких потягів, щоб модернізувати нашу залізницю. Я прихильник того, щоб все, що можна виробляти в Україні, вироблялося у нас», - сказав він.

Нагадаємо, на початку вересня Кабінет міністрів України включив створення лінійки швидкісних міжрегіональних двосистемних електропоїздів на Крюківському вагонобудівному заводі до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва. Загальна вартість проекту з випуску міжрегіональних двосистемних електропоїздів, які можуть розвивати швидкість 160-250 км на годину, на Крюківському вагонзаводі становитиме 767,1 млн грн.

Раніше М.Азаров заявив, що Україна має намір відмовитися від закупівлі швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України під брендом «Український експрес».

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаному з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш як у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3% - до 28 шт.

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