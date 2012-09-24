Придніпровська залізниця збільшила середньодобовий пробіг локомотива на 2,2%

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 8 місяців 2012 року збільшила щодо аналогічного періоду минулого року середньодобовий пробіг локомотива на 2,2% - до 455 км. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПрЗ.

Середньодобова продуктивність локомотива зафіксована на рівні 1 тис. 278 т/км брутто, що майже на 3% більше у порівнянні з аналогічними показниками 2011 року.

Простій вагона під однією вантажною операцією за січень-серпень ц.р. становив 34,04 години, що на 0,19 години менше запланованого показника.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України. ПрЗ здійснює перевезення в межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн. чоловік.

ПрЗ обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових і 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська. Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3 200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більш як половину прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПрЗ перевезла більшніж 215 млн. тонн вантажів і понад 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.