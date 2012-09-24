У Києві зупинявся рух потягів метро - пасажир упав на колію

Сьогодні в київському метро о 07.29 пасажир впав на колію, внаслідок чого було призупинено рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії.

Про це повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”.

За їх даними, пасажир впав на колію перед прибуваючим поїздом на станції «Святошин».

Для вилучення людини було тимчасово знято напругу з контактної рейки.

Пасажир 1985 року народження живий, однак у результаті падіння отримав тілесні ушкодження. Йому була викликана швидка медична допомога, поінформували в прес-службі.

О 07.38 рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено.