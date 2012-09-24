У Києві зупинявся рух потягів метро - пасажир упав на колію
11:09, 24 вересня 2012Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні в київському метро о 07.29 пасажир впав на колію, внаслідок чого було призупинено рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії.
Про це повідомляє прес-служба КП “Київський метрополітен”.
За їх даними, пасажир впав на колію перед прибуваючим поїздом на станції «Святошин».
Для вилучення людини було тимчасово знято напругу з контактної рейки.
Пасажир 1985 року народження живий, однак у результаті падіння отримав тілесні ушкодження. Йому була викликана швидка медична допомога, поінформували в прес-службі.
О 07.38 рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено.
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