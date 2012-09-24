«МТС» і «Київстар» можуть оштрафувати за завищення тарифів на роумінг

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір оштрафувати двох монополістів на ринку - «МТС» і «Київстар» за завищення тарифів на роумінг.

Про це повідомив перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін в ході інтернет-конференції.

«На даний момент робота з мобільними операторами ведеться у двох напрямах: перше — розслідується справа щодо роумінгу від «МТС» і «Київстар»; друге — за цінами на внутрішні тарифи, простіше кажучи — вартість пакетів, які ними надаються. Щодо роумінгу справа вже у стадії завершення, на мій погляд, порушення доведено, і «МТС» і «Київстар» повинні бути оштрафовані», - відзначив він.

Як повідомив Р.Кузьмін, за другим напрямом роботи з операторами комітет надіслав рекомендації «МТС» і «Київстар» про зниження внутрішніх тарифів. «Ці компанії, на мій погляд, проводять політику подвійних стандартів. Нам надають документи про зниження цін на внутрішні тарифи, у ЗМІ виступають про те, що наші претензії з приводу такого зниження необгрунтовані. Зараз я не буду вдаватися в деталі і в полеміку, але скажу, що ми примусимо їх зважати на права та інтереси населення України як основного їхнього споживача», - резюмував Р.Кузьмін.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю УНІАН перший заступник голови Антимонопольного комітету Рафаель Кузьмін повідомляв, що ведеться розслідування щодо завищення тарифів «МТС» і «Київстар» на мобільний зв'язок усередині країни. Зокрема, він відзначив, що оператори зобов'язалися знизити тарифи на послуги зв'язку.