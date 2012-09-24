У вільному продажу достатньо квитків на потяги - «Укрзалізниця»

У вільному продажу є достатня кількість квитків на потяги, що курсують між великими містами України і в напрямі Криму.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема перегляд системи он-лайн бронювання Booking.uz.gov.ua показує, що, наприклад, на 12 жовтня 2012 року станом на 10.30 ранку 24 вересня у вільному продажу залишалося 399 проїзних документів (152 - плацкарт, 182 - купе, 65 - люкс) на потяги, що курсують у напрямі Сімферополь - Київ.

У зворотному напрямі Київ - Сімферополь на 12 жовтня у вільному продажу залишалося 395 проїзних документів (179 - плацкартних, 164 - купе, 52 — люкс).

Крім того, із Сімферополя у напрямі Харкова на 12 жовтня у вільному продажу залишається 665 проїзних документів (545 - плацкарт, 99 - купе, 21 - люкс).

На 5 жовтня з Донецька до Севастополя у вільному продажу залишається 222 проїзних документи (191 - плацкарт, 24 - купе, 7 - люкс).

У напрямі Сімферополь - Донецьк у вільному продажу на 12 жовтня залишається 58 проїзних документів (29 - плацкарт, 24 - купе, 5 — люкс).

Крім того, «Укрзалізниця» зазначає, що проблема дефіциту квитків у напрямі Київ-Харків і Київ-Донецьк вже кілька місяців повністю вирішена із запуском швидкісних потягів «Український експрес».

«Сьогодні квитки на цей та інші класи потягів є в достатній кількості для того, щоб задовольнити пасажирський попит. Пасажири можуть без будь-яких обмежень подивитися наявність квитків на будь-яку дату, їх вартість, а також зарезервувати або викупити проїзні документи на сайті он-лайн бронювання (Booking.uz.gov.ua). «Укрзалізниця» звертається до засобів масової інформації з проханням не вводити в оману населення країни і не поширювати неправдиву інформацію, яка шкодить іміджу підприємства», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, залізниці України в червні-серпні 2012 року перевезли у напрямі Криму 3,5 млн. осіб - на 5,6% більше, ніж роком раніше.