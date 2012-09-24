Податківці оштрафували операторів пасажирських перевезень на 32 млн грн

Податківці з початку року застосували до операторів на ринку пасажирських перевезень 32 млн грн штрафних санкцій, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, податківці з початку роки виявили 1,1 тис. чоловік, що надають послуги пасажирських перевезень без державної реєстрації.

У відомстві відзначають, що ринок пасажирських і вантажних перевезень характеризується високим ступенем «тінізації», а це загрожує безпеці пасажирів.

Також на цьому ринку поширена практика найму працівників без належного оформлення трудових відносин. Так, у січні-серпні 2012 року виявлено більш ніж 1,4 тис. найманих осіб, які не були офіційно працевлаштовані.

Крім того, зафіксовано порушення під час здійснення готівкових операцій (111 випадків), немає належного обліку витрат і доходів (246 епізодів). Проте більшість порушень (617 випадків) – це робота перевізників без відповідних дозволів і ліцензій.

Загалом на ринку перевезень ДПСУ разом із представниками органів виконавчої влади і місцевого самоврядування виявила майже 2,5 тис. порушень.

Нагадаємо, Мінінфрастуктури спільно з Всеукраїнською асоціацією автоперевізників останнім часом активізувало боротьбу з нелегальними перевізниками.