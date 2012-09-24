Пожежні підрозділи УЗ за 6 місяців ліквідували 19 пожеж та 2 аварійні ситуації

У поточному році пожежні поїзди спільно з підрозділами МНС успішно ліквідували низку складних пожеж та аварійних ситуацій. Зокрема, за 6 місяців пожежні поїзди виїжджали на гасіння 19 пожеж та 2 аварійні ситуації. Як Повідомляє прес-центр Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 11 травня ліквідовано лісову пожежу в Цюрупинському лісництві (Херсонська обл.) На площі 25 тис. кв.м., а 22 травня ліквідовано пожежу на Лозівському елеваторі (Харківська обл.) на площі 1,5 тис. кв.м.

Заходи щодо профілактики та гасіння пожеж здійснюють 1200 працівників відомчої пожежної охорони Укрзалізниці. Для гасіння пожеж на залізницях у постійній готовності перебувають 64 пожежні потяги. Для подачі вогнегасних речовин кожен пожежний поїзд укомплектований двома пожежними мотопомпами з продуктивністю подачі 1600 л/хв., пожежними рукавами загальною довжиною 1000 м, водяними стовбурами і генераторами піни різних типів та іншим пожежно-технічним спорядженням.

Відомча пожежна охорона Укрзалізниці є однією з найбільших в системі відомчої пожежної охорони країни. Відомча пожежна охорона Укрзалізниці створена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 р. № 7 «Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті».

З 25 по 27 вересня 2012 року на базі спортивного комплексу ГУ МНС України в м. Харків відбудуться VIII змагання Укрзалізниці з пожежно-прикладного спорту. У змаганнях візьмуть участь збірні команди всіх шести залізниць України, до складу яких входять кращі спортсмени відомчої пожежної охорони залізничного транспорту, і команда Вінницького транспорту коледжу, який готує фахівців для відомчої пожежної охорони.

У програмі заходу: подолання 100 метрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій і висувній драбинах на навчальну вежу, пожежна естафета 4х100 м з гасінням умовного вогнища та бойове розгортання від пожежної мотопомпи.