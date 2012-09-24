УЗ відзначає подорожчання продукції, яку використовують залізничники, на 12-32%

Додаткові витрати залізниць України на експлуатаційну діяльність за рахунок збільшення на 12-32% цін на окремі види основної продукції, яку використовує залізнична галузь, зросли на 100 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, з початку року рейки Р-65 подорожчали на 15,7%, стрілкові переведення - на 12,5%, накладки - на 32,4%, рейкові скріплення і хрестовини - на 20%.

Крім того, за добу залізницею витрачається понад 1 тис. тонн дизельного палива і 17,2 млн кВт/год електроенергії.

З початку 2012 року витрати на тягу поїздів значно збільшилися, зокрема, за рахунок подорожчання на 16% електроенергії і зростання вартості дизельного палива на 9%.

«Тоді як зменшуються обсяги перевезень, ціни на енергоносії та основні видаткові матеріали ростуть. Постійна видаткова частина відразу збільшує собівартість перевезень», - повідомив начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов.

Нагадаємо, що через відсутність індексації тарифів на вантажні перевезення в 2012 році залізниця недоотримає 2 млрд грн.

Через скорочення доходів внаслідок зменшення обсягів перевезень вантажів дохідна частина залізниць за 8 місяців 2012 року зменшилася на 1,6 млрд грн.

Очікуване зменшення доходів за прогнозами на кінець 2012 року становитиме 2,225 млрд грн.