Кількість пасажирів нового залізничного сполучення від аеропорту в центр Варшави скоротилася вдвічі

Варшава. Кількість пасажирів запущеного напередодні Євро-2012 залізничного сполучення від найбільшого в Польщі аеропорту імені Фредеріка Шопена в центр Варшави скоротилося в серпні в порівнянні з червнем майже вдвічі - до близько 500 тис. осіб.

Про це пише в понеділок, 24 вересня, польська Gazeta Wyborcza, зазначаючи, що створене за близько 200 млн доларів сполучення користується дедалі меншим попитом серед пасажирів, що користуються послугами столичного аеропорту.

"З місяця в місяць зменшується кількість пасажирів, які їздять на аеродром поїздами SKM. Це фіаско дорогої, введеної в експлуатацію напередодні Євро-2012 лінії", - відзначає видання.

За його даними, в червні, коли Польща приймала матчі Чемпіонату Європи з футболу, послугами цього залізничного сполучення скористалися близько 936 тис. пасажирів, а в наступному місяці - 600 тис.

"Поїзди Elf, що курсують до аеропорту, можуть забирати навіть 900 осіб. На найбільш завантажених трасах з Прушкова, Отвоцька або Сулеювки в них сідають навіть більше людей. Водночас, в аеропорт іноді їде від кількох до не більше 20 осіб", - пише газета.

GW cеред причин слабкої заповнюваності цього маршруту називає те, що поїзди їдуть довше, ніж декларовані 20 хвилин, часто зупиняються по дорозі, в тому числі, навіть не на станціях, а також через плутанину з розкладом поїздок, які реалізують дві компанії.

Газета нагадала, що компанія SKM для залізничного сполучення з аеропортом закупила 13 потягів вартістю близько 116 млн доларів (за поточним курсом 1 дол = 3,2 PLN), а будівництво 1,8 кілометрової ділянки залізниці обійшлося в іще понад 70 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, польська влада запустили залізничне сполучення з аеропортом Шопена, який обслуговуює понад 40% авіа-руху в Польщі, з 1 червня поточного року.

Раніше представники державної компанії PKP PLK інформували, що будівництво лінії разом зі станцією обійшлося в понад 100 млн доларів, частину з яких виділив в рамках допомоги Польщі Євросоюз.