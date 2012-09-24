Донецька залізниця за 8 місяців оздоровила різними видами ремонту 295,7 км колії

Донецька залізниця (ДЗ) за 8 місяців 2012 року різними видами ремонту оздоровила 295,7 км колії, у тому числі модернізувала 35,5 км, оздоровила капітальним ремонтом - 86,4 км, середнім ремонтом - 93,8 км і комплексно-оздоровчим - 80 км.

Як повідомляє ДЗ, в січні-серпні 2012 року замінено на нові 61 комплект стрілкових переведень, з них на залізобетонних брусах - 36 комплектів та відремонтовано середнім ремонтом 99 комплектів стрілкових переведень.

Масштабні роботи проходили на ділянці, де впроваджено прискорений рух пасажирських поїздів.

Восени 2012 року Донецька залізниця планує відремонтувати понад 210 км колії та замінити близько 57 комплектів стрілочних переводів.

Основні ремонтні роботи будуть проходити на Ясинуватському вузлі, на ділянках Штерівка-Щетово і Межова-Вдала.

Всього у 2012 році на дорозі планується оздоровити різними видами ремонту 506,2 км колії. Крім того, заплановано замінити на нові 118 комплектів стрілкових переведень, з них на залізобетонних брусах - 66 комплектів.

Як повідомляв УНІАН, ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Довідка УНІАН. Ремонт і модернізація колії здійснюються згідно з програмою розвитку транспортних коридорів та прискореного руху в Україні.

Сучасна технологія передбачає заміну верхньої будови колії (рейок і шпал), глибоке очищення баласту щебенеочисних машин і ремонт водовідвідних споруд. Оздоровлення залізничної колії збільшує надійність усіх технічних пристроїв, включаючи системи автоматики, телемеханіки та зв'язку.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).