В Україні буде єдина інформаційно-комунікаційна інфраструктура

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийнятий за основу проект рішення «Про затвердження Концепції створення національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗІ.

Документ визначає основні принципи, напрями і завдання створення та розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури України в умовах перебудови інформаційного суспільства.

Концепція є інструментом реалізації державної політики у сфері ІКТ щодо координації діяльності державних органів та підприємств, установ і організацій, спрямованої на її функціонування і розвиток.

Згідно з повідомленням, головною ідеєю Концепції є об'єднання процесів інформатизації та розвитку комунікаційної інфраструктури як складових частин єдиного організму - інформаційного суспільства. Протягом останніх років в Україні відбувається інтенсивна інформатизація більшості сфер людської життєдіяльності, яка зумовлює необхідність визначення організаційних, методичних і технологічних принципів і національних стандартів використання інформаційних технологій.

Як зазначив Голова НКРЗІ Петро Яцук, подальший успішний розвиток інформатизації і перебудова інформаційного суспільства в країні залежить від принципів створення єдиної платформи та уніфікації стандартів, які регламентують роботу у віртуальному світі.

Документ буде оприлюднено на офіційному сайті НКРЗІ для громадського обговорення.