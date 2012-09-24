Призначено нового фінансового директора компанії ВОЛЯ.

Ним стала Жанна Китаєва замість Марка Бурдена.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

На цій позиції Ж.Китаева буде відповідати за фінансову стратегію компанії.

Ж.Китаева прийшла в компанію ВОЛЯ з Terra Food Ukraine, де вона обіймала посаду фіндиректора з 2011 року. До цього вона займала посаду CEO/CFO в компанії KP Media, посаду фінансового директора в Bunge Ukraine, була виконавчим директором в компанії «Інтерпайп» та інвестиційним менеджером в інвестиційному фонді Western NIS Enterprise Fund.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є українським загальнонаціональним кабельним провайдером, який надає комплекс послуг (доступ до телепрограм в аналоговому, цифровому форматах, доступ до Інтернету та послуги дата-центру). Акціонерами компанії є Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, сімейство фондів під управлінням SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), - інвесторами яких виступає, в тому числі, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).