Повітряний простір України зможе задовольняти потреби авіаперевізників на 5-7 років

Пропускна спроможність повітряного простору України зможе задовольняти потреби ринку авіаперевезень протягом найближчих 5-7 років.

Таку оцінку в інтерв'ю УНІАН дав генеральний директор Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») Юрій Чередниченко.

«У цілому ми сьогодні практично в усіх міжнародних аеропортах України можемо обслужити у 3-4 рази більше рейсів, ніж їх сьогодні обслуговується за фактом на добу.

Пропускна спроможність повітряного простору на найближчі 5-7 років більш ніж достатня», - сказав він.

Ю.Чередниченко відзначив, що «Украерорух» працює над збільшенням кількості рейсів через повітряний простір України.

«Ми працюємо над тим, щоб у повітряному просторі України рейсів на приліт і виліт було більше. Крім того, ми працюємо над тим, щоб через повітряний простір України було більше транзитних рейсів. Ми вводимо нові, більш прямі маршрути, які дозволяють авіакомпаніям економити час у польоті», - сказав він.

Водночас Ю.Чередниченко відзначив, що щорічний приріст повітряного руху у повітряному просторі України становить від 7 до 15% на рік.

«7-8 років тому у повітряному просторі України ми обслуговували до 200 тис. транзитних польотів на рік, а сьогодні - 350-380 тис.», - сказав він.

Інтерв'ю з генеральним директором «Украероруху» читайте на сайті УНІАН-Економіка.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») створене в 1992 р.

Підприємство надає повний спектр послуг: з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху, організації потоків повітряного руху, організації і менеджменту повітряного простору, радіотехнічного забезпечення зв'язку, навігації і спостереження, забезпечення метеорологічною і аеронавігаційною інформацією усіх видів польотів в зоні своєї відповідальності. Охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв. км.

«Украерорух» у 2011 році надав аеронавігаційне обслуговування 484,266 тис. рейсів, що на 5,9% більше, ніж у 2010 році.