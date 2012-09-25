Російський «Трансмашхолдинг» закуповуватиме в Україні трансформатори для електровозів

Російське ЗАТ «Трансмашхолдинг» уклало договір на придбання тягових трансформаторів для магістральних вантажних електровозів змінного струму з українським підприємством «Укрелектроапарат» (м. Хмельницький).

Як повідомили УНІАН у прес-службі холдингу, купуватимуться в Україні трансформатори потужністю 4350 кВт, призначені для використання у виробництві електровозів 2ЕС5К і 3ЕС5К «Єрмак». Перша поставка очікується протягом місяця.

Трансформатори передбачається постачати в кузовному виконанні.

Сторони дійшли також до принципової угоди про розробку для потреб Трансмашхолдингу модифікацій трансформаторів, призначених для інших типів електровозів.

У повідомленні підкреслюється, що українське підприємство є одним з найвідоміших і кваліфікованих в СНД виробників трансформаторного обладнання, працює в сфері електротехнічного машинобудування понад 50 років.

Угода з «Укрелектроапарат» - частина довгострокової стратегії Трансмашхолдингу, яка передбачає диверсифікацію закупівель комплектуючих. У компанії розраховують, що співпраця з українським підприємством сприятиме розвитку конкуренції між виробниками трансформаторів; дозволить забезпечити стабільну високу якість і сучасний технічний рівень устаткування, що виготовляється.