Укрзалізниця пропонує Кабміну виділити 8,66 млрд грн на закупівлю пасажирських поїздів і вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») подала на розгляд Кабінету Міністрів України проект плану капітальних інвестицій на 2013 рік, яким пропонує виділити з державного і місцевих бюджетів на придбання рухомого складу для пасажирських перевезень в 2013 році 8,66 млрд грн.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, пропонується за бюджетні кошти придбати 200 купейних вагонів, 41 вагон для перевезення інвалідів, 7 спеціальних службово-технічних вагонів і 2 міжрегіональних поїзди, 22 рейкових автобуса і 53 електропоїзди.

В «Укрзалізниці» відзначають, що без державного фінансування виконати запропоновані на 2013 рік обсяги закупівель пасажирського рухомого складу залізничники не зможуть, оскільки «пасажирські перевезення залишаються збитковими».

«На кінець 2012 року збитки від пасажирських перевезень очікуються в сумі 7,2 млрд грн. До того ж щорічно спостерігається низький рівень компенсацій за пільгові перевезення пасажирів, і перевізник самостійно з року в рік несе навантаження соціальних видів перевезень. «Укрзалізниця» висловлює повну підтримку ініціатив керівників уряду про необхідність оновлення рухомого складу в секторі пасажирських перевезень», - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр України Микола Азаров під час перебування в Полтаві відзначив, що Україні для модернізації залізничного сполучення необхідно придбати 400-500 швидкісних електропоїздів.

Раніше міністр інфраструктури Борис Колесніков у Берліні заявив, що Україна має потребу значного оновлення залізничного пасажирського рухомого складу і закупівлі 100-120 поїздів далекого сполучення і 300-350 електричок.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 10 Закону України «Про залізничний транспорт», придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого і місцевого сполучення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень. Придбання приміських електропоїздів і дизель-поїздів здійснюється за рахунок коштів залізниць із залученням коштів місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством коштів.

У даний час оновлення пасажирського рухомого складу відбувається за кошти залізниць України.

На оновлення і модернізацію основних фондів залізничної галузі, зокрема, шляхового господарства, тягового рухомого складу, вантажних і пасажирських вагонів, приміського рухомого складу необхідно 27,1 млрд грн.

Спрацьованість основних фондів галузі становить 89,8%. Зокрема, спрацьованість тягового рухомого складу досягає 94,2%, приміського - 87,5%, пасажирських вагонів - 85,8%, вантажних - 83%, шляхового господарства - 84,6%.