Єрохіна затверджено на посаді начальника Ізмаїльського порту

Міністерство інфраструктури затвердило на посаді начальника державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт» Андрія Єрохіна, який раніше обіймав посаду виконувача обов'язків начальника Ізмаїльського морського торговельного порту.

Як повідомили УНІАН в порту, відповідний наказ Мініфраструктури був підписаний 18 вересня.

Як повідомляв УНІАН, до призначення до на посаду в.о. начальника порту А.Єрохін обіймав посаду заступника начальника порту з інвестицій та розвитку, а до цього з 2007 року до призначення в Ізмаїльський порт керував ДП «Севморрибпорт» (Севастополь).

До А.Єрохіна Ізмаїльський порт очолював Юрій Фурат, який перейшов на посаду генерального директора компанії «Авліта», що входить в холдинг "Портінвест" групи СКМ Ріната Ахметова.

Довідка УНІАН. ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" розвивається сьогодні як багатопрофільний торговельний порт для перевантаження залізорудної сировини, вугілля, коксу, чорних і кольорових металів, паперу, целюлози, добрив, пілолеса, генеральних вантажів і т. д. До акваторії Ізмаїльського порту відноситься водний простір Кілійського гирла ріки Дунай від 85 до 94 кілометра.

Потужності порту на сьогоднішній день дозволяють переробляти до 8,5 млн. тонн вантажів на рік. Ізмаїльський порт має 24 причали загальною протяжністю 2618,6 м. Можливості причалів порту дозволяють приймати і ставити під вантажні операції судна з осадкою до 7 метрів, довжиною до 150 метрів, шириною до 30 метрів

За даними Міністерства інфраструктури, за 7 місяців 2012 року Ізмаїльський МТП скоротив переробку вантажів на 45,5% - до 1,82 млн тонн.