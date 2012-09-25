Придніпровська залізниця встановить на вокзалі Сімферополя турнікети для пропуску в приміські поїзди

Придніпровська залізниця встановить на залізничному вокзалі Сімферополя 9 турнікетних систем пропуску в приміські поїзди на виходах і входах пасажирських платформ № 5 та № 6.

Як повідомили в пасажирській службі Придніпровської залізниці, запровадження турнікетної системи дозволить ефективніше боротися з безквитковими пасажирами.

З введенням в експлуатацію даних технічних систем безквитковий пасажир не зможе не тільки потрапити на пасажирську платформу, але й вийти з приміського поїзда не сплативши проїзд в так званій «штрафний» касі.

Крім того, на вокзалі Сімферополя Придніпровська залізниця веде будівництво конкорсу (переходу) з касовим павільйоном для розподілу пасажиропотоків приміського та далекого сполучення.

Здати новий конкорс Придніпровська залізниця планує в третьому кварталі 2012 року.

Нагадаємо, турнікетними системами обладнані вокзали Харків-Балашовський (Південна залізниця, ПЗ) і вокзальний комплекс «Донецьк» (Донецька залізниця, ДЗ).