Придніпровська залізниця встановить на вокзалі Сімферополя турнікети для пропуску в приміські поїзди
Придніпровська залізниця встановить на залізничному вокзалі Сімферополя 9 турнікетних систем пропуску в приміські поїзди на виходах і входах пасажирських платформ № 5 та № 6.
Як повідомили в пасажирській службі Придніпровської залізниці, запровадження турнікетної системи дозволить ефективніше боротися з безквитковими пасажирами.
З введенням в експлуатацію даних технічних систем безквитковий пасажир не зможе не тільки потрапити на пасажирську платформу, але й вийти з приміського поїзда не сплативши проїзд в так званій «штрафний» касі.
Крім того, на вокзалі Сімферополя Придніпровська залізниця веде будівництво конкорсу (переходу) з касовим павільйоном для розподілу пасажиропотоків приміського та далекого сполучення.
Здати новий конкорс Придніпровська залізниця планує в третьому кварталі 2012 року.
Нагадаємо, турнікетними системами обладнані вокзали Харків-Балашовський (Південна залізниця, ПЗ) і вокзальний комплекс «Донецьк» (Донецька залізниця, ДЗ).