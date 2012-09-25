Аеропорт «Бориспіль» у рамках Хасидської програми обслужив понад 37 тисяч пасажирів
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за період виконання Хасидської програми 2012 року обслужив 37,371 тисячі пасажирів, зокрема, 18,608 тис. пасажирів на прибуття і 18,763 тис. пасажирів на відправлення.
Як йдеться у повідомленні аеропорту, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, у рамках чартерної Хасидської програми аеропорт обслужив 206 рейсів (103 - на прибуття і 103 на відправлення).
Перевезення хасидів-паломників здійснювали авіакомпанії МАУ, «АероСвіт», EL-AL, Arkia, WindRose.
У 2012 році обслуговування паломників-хасидів, що прибувають в Україну на святкування Єврейського Нового року, здійснювалося в новому терміналі «D».
Нагадаємо, у 2011 році аеропорт «Бориспіль» обслужив 22,56 тис. паломників, зокрема, 11,105 тис. пасажирів на прибуття і 11,455 тис. на відправку.
Паломники-хасиди прибувають до Умані (Київська обл.), де знаходиться могила засновника хасидизму Раббі Нахмана.
Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.
Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.
У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.