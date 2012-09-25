Спровокувавши ДТП, на переїзді Стрий-Ходовичі від зіткнення з поїздом загинув водій таксі

24 вересня о 16:05 на залізничному переїзді перегону Стрий-Ходовичі 151 км на території Львівської залізниці (ЛЗ) сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинув водій таксі, який спровокував це ДТП .

Як повідомляє ЛЗ, 65-річний водій порушив Правила дорожнього руху проігнорувавши заборонний сигнал світлової сигналізації, на власному авто виїхав на переїзд, де був збитий електропоїздом № 6084 сполученням Стрий-Ходорів.

В результаті зіткнення водій загинув на місці події, автомобіль ремонту не підлягає.

Затримка поїзда Стрий-Ходорів становила 37 хвилин.

Пасажири і локомотивна бригада не постраждали, провини залізниці в ДТП немає.

За інформацією ЛЗ, у 2012 році на зазначеному переїзді це вже друга дорожньо-транспортна пригода за участю водіїв автотранспортних засобів. Перша відбулася 10 травня, коли в аварію потрапив водій вантажного автомобіля МАЗ. У цій аварії водій не постраждав.

«З року в рік кількість травмованих та загиблих у ДТП на переїздах не тільки не зменшується, а й постійно зростає. На жаль, порушення правил дорожнього руху стали такими буденними, що водії на переїздах іноді навіть не реагують на червоний сигнал світлофора і намагаються «проскочити» перед поїздом. Однак, такі маневри часто закінчуються трагічно», - зазначає ЛЗ.