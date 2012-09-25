У Москві проведуть мітинг проти заборони YouTube

Москва. У Москві громадські активісти мають намір 6 жовтня на Пушкінській площі провести мітинг проти закриття доступу до YouTube і введення цензури в Інтернеті.

Як повідомили УНІАН організатори, відповідна заявка подана в мерію Москви. Заявниками мітингу виступили редактор «Форум МСК» Анатолій Баранов, професор Академії народного господарства Іван Стариков, член оргкомітету партії «5 грудня» Костянтин Янкаускас, координатор Громадської коаліції на захист Москви Олена Ткач та інші.

«Заявники мітингу вважають, що введення заборон на доступ до матеріалів, які містяться у всесвітній мережі, на підставі невдоволення релігійних чи інших груп, неприпустиме у правовій, світській державі. Подібні дії характерні тільки для тоталітарних, фундаменталістських режимів», - переконані організатори акції.

Відзначається, що сьогодні всесвітня мережа Інтернет є головним джерелом, яке забезпечує право людей на отримання вільно поширюваної інформації.

Заявники мають намір запросити на мітинг всіх користувачів Інтернету, не згодних зі спробами державних органів закрити небажані для них сайти і знищити свободу слова в Інтернеті.

Вчора, 24 вересня, прокуратура Чечні зробила попередження інтернет-провайдерам, що працюють в республіці, про необхідність закрити доступ до відеохостингу YouTube - через викладений на ньому антиісламський фільм «Невинність мусульман». Кілька провайдерів уже закрили доступ до YouTube.

За словами глави Чечні Рамзана Кадирова, якщо цього не буде зроблено, організації «нестимуть відповідальність згідно з законом». Генпрокуратура Чечні раніше визнала фільм «Невинність мусульман» екстремістським. Обмеження на доступ до YouTube - найбільший у світі відеохостинг - були введені ще в кількох регіонах Росії. При цьому рішення суду про визнання фільму екстремістським поки що винесене не було. Аматорський фільм «Невинність мусульман», знятий у США, викликав у багатьох ісламських країнах акції протесту, під час яких загинули десятки людей.