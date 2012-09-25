Станцію метро "Іподром" введуть в експлуатацію до кінця року

Будівельні роботи на станції метро «Іподром» Куренівсько-Червоноармійської лінії йдуть згідно з графіком, і до кінця року станцію введуть в експлуатацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що керівники служб КП «Київський метрополітен» провели спільну виїзну нараду із фахівцями ПАТ «Київметробуд» на станції «Іподром», яка перебуває на завершальній стадії будівництва.

Так, спеціалісти обійшли наземну та підземну території станції, перевірили стан готовності об’єкту в цілому та окремих його приміщень і систем. За результатами обходу проведено засідання, під час якого були заслухані звіти метробудівців про обсяги вже виконаних та ще необхідних для завершення будівництва робіт.

«Готовність висока. В частині несучих конструкцій роботи завершені. Залишилось виконати архітектурні й монтажні роботи, підключити майбутню станцію до зовнішніх мереж – електроживлення, водопроводу, каналізації тощо. Також було прийнято рішення зробити два вестибулі замість одного», – поінформував голова правління ПАТ «Київметробуд» Володимир Петренко.

Керівництво метрополітену висловило будівельникам свої зауваження та внесло пропозиції щодо ефективнішої підготовки станції до відкриття. «Вирішувалися питання спільної роботи з підготовки станції «Іподром» до введення її в експлуатацію. Були розглянуті всі елементи технологічного ланцюгу, визначені терміни монтажу та наладки основного обладнання», – розповів начальник КП «Київський метрополітен» Володимир Федоренко.

Фахівці підприємств спільно розглянули проект з благоустрою наземної території майбутньої станції «Іподром» та внесли свої корективи. Наводити лад на поверхні будівельники почнуть вже з наступного тижня. Усередині ж найближчим часом триватимуть монтажні та оздоблювальні роботи.

Як нагадують в КМДА, станція «Іподром» продовжить Куренівсько-Червоноармійську лінію метрополітену в бік Одеської площі. Її відкриття заплановане на кінець жовтня поточного року.