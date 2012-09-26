Газеті залізничників – 20 років

Сьогодні, 26 вересня, всеукраїнській транспортній газеті «Магістраль», видавцем якої є Державна адміністрація залізничного транспорту України, виповнилося 20 років.

«Магістраль», тираж якої на сьогодні становить 72 тисячі, читачі одержують двічі на тиждень. Це головне друковане видання залізничної галузі.

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак привітав віддану газетній справі редакцію газети «Магістраль» з ювілеєм і відзначив, що галузева газета сприяє об'єднанню колективу залізничників, допомагає фахівцям ділитися досвідом, виступає мудрим порадником у вирішенні виробничих, економічних та соціальних проблем.

«Особливо значущою є роль газети сьогодні, коли необхідно роз'яснювати принципи реформування залізничного транспорту. Дуже важливо, що газета сприяє спілкуванню людей між собою. Пенсіонерам і ветеранам галузі видання дає можливість не залишатися осторонь подій, що відбуваються на залізничному транспорті, і відчувати себе повноцінною частиною трудового колективу залізничників України», - відзначив гендиректор.

За високі професійні досягнення в роботі з системного висвітлення діяльності і реформування залізничного транспорту з нагоди 20-ліття газети «Магістраль» добросовісних працівників редакції нагородили знаком «Почесний залізничник», Почесними грамотами «Укрзалізниці», а також оголосили подяку.

Випуски газети «Магістраль» читачі можуть подивитися в Інтернеті за адресою: http://www.magistral-uz.com.ua.