У Росії квитки на транспорт продаватимуть лише за паспортами
11:03, 26 вересня 2012Транспорт/Звя'зок
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З липня 2013 року в Росії без паспорта не можна буде купити квиток на жодний вид транспорту.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, нове правило вводиться на підставі наказу Міністерства транспорту Росії "Про затвердження порядку формування і ведення автоматизованих централізованих баз персональних даних про пасажирів, а також надання даних, які містяться в них".
З літа наступного року перевізники будуть зобов'язані передавати дані про пасажирів, які їдуть за межі своїх регіонів.
У Міністерстві транспорту заявляють, що робиться це для посилення безпеки.
Завдяки новим правилам, співробітники органів правопорядку зможуть прослідкувати шлях проходження будь-якої людини і виявити підозрілу особу.
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