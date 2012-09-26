У Росії квитки на транспорт продаватимуть лише за паспортами

З липня 2013 року в Росії без паспорта не можна буде купити квиток на жодний вид транспорту.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, нове правило вводиться на підставі наказу Міністерства транспорту Росії "Про затвердження порядку формування і ведення автоматизованих централізованих баз персональних даних про пасажирів, а також надання даних, які містяться в них".

З літа наступного року перевізники будуть зобов'язані передавати дані про пасажирів, які їдуть за межі своїх регіонів.

У Міністерстві транспорту заявляють, що робиться це для посилення безпеки.

Завдяки новим правилам, співробітники органів правопорядку зможуть прослідкувати шлях проходження будь-якої людини і виявити підозрілу особу.