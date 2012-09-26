Залізниці скоротять витрати на ремонт вантажних вагонів

Залізниці України в 2012 році скоротять витрати на плановий ремонт вантажного рухомого складу через дефіцит фінансового ресурсу на 29,6 млн. грн (15,8%).

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), за ці кошти можна було б відремонтувати деповським ремонтом близько 2 тис. вагонів.

Крім того, через дефіцит фінансового ресурсу відбувається зниження використання виробничих потужностей промислових підприємств майже на 50% від нормативної потужності, що призводить до падіння обсягів робіт із ремонту рухомого складу і зменшення заробітної плати робітників.

Зокрема, Запорізький електровозоремонтний завод працює на 23,5% планових потужностей, Львівський локомотиворемонтний завод – на 22,9%, Дніпропетровський тепловозоремонтний завод – на 12,5%, Київський електровозоремонтний завод – на 15,3%.

Дарницький вагоноремонтний завод завантажений на 44%, «Укрспецвагон» – на 45,9%, Стрийський вагоноремонтний завод – на 37,9%.

В «Укрзалізниці» відзначають, що якщо ситуація зі зменшенням прибуткової бази залізниць збережеться й наступного року, то дефіцит коштів на відновлення (ремонт) вантажного рухомого складу в 2013 році становитиме 25%.

Нагадаємо, за розрахунками фахівців відомства, через брак індексації тарифів на вантажні перевезення цього року залізниці недоотримають 2 млрд грн.

Зношеність вантажного рухомого складу «Укрзалізниці» становить 80-85%, зокрема, через 3-4 роки майже 90% піввагонів буде списано у зв’язку з закінченням терміну експлуатації.

Довідка УНІАН. За 8 місяців 2012 року залізничники відремонтували 6 119 вантажних вагонів, зокрема, у вагонних депо залізниць оздоровлено деповським ремонтом 21,859 тис. вагонів, капітальним ремонтом – 1 136 вагонів.

Крім того, 4 405 вагонів оздоровлено на вагоноремонтних заводах: 1 121 вагонів відремонтувало ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», 436 – ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», 1 384 – ДП «Укрспецвагон» і 1 118 – ДП «Укррефтранс».