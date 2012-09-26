"АероСвіт" тимчасово змінює московський аеропорт для рейсів із Дніпропетровська

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" на період з 1 жовтня по 9 листопада 2012 року переводить обслуговування рейсів Дніпропетровськ-Москва-Дніпропетровськ з аеропорту "Шереметьєво" в аеропорт "Внуково".

Як повідомили УНІАН у компанії, це пов'язано з проведенням з початку жовтня ремонтних робіт у "Шереметьєво" і зменшенням пропускної спроможності аеродрому в інтервалі часу прибуття/відправлення дніпропетровського рейсу.

"АероСвіт" виконує між Дніпропетровськом і Москвою два щоденні парні рейси – вранці і ввечері.

Разом з тим, регулярні рейси «АероСвіту» до Москви з Києва і Донецька, на які в період ремонтних робіт обмеження не поширюються, будуть, як і раніше, виконуватися в аеропорт "Шереметьєво".

Компанія "АероСвіт" обслуговує регулярні лінії Київ – Москва, Дніпропетровськ – Москва, Донецьк – Москва, Одеса – Москва, Київ – Санкт-Петербург, Київ – Калінінград і Київ – Ростов-на-Дону, а також сезонні повітряні лінії Київ – Новосибірськ, Київ – Єкатеринбург, Київ – Нижньовартовськ, Київ – Краснодар, Київ – Сочі, Київ – Мурманськ, Донецьк – Санкт-Петербург, Одеса – Санкт-Петербург, Сімферополь – Москва і Сімферополь – Єкатеринбург.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів в 34 країни, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістрального Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.