«Однокласники» увійшли до четвірки світових сервісів за кількістю переглядів сторінок

Згідно з даними comScore MMX Росія, соціальна мережа «Однокласники» увійшла в четвірку світових сервісів за кількістю переглядів сторінок після Facebook, Youtube і Google.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Mail.Ru.

За даними comScore MMX Росія, за підсумками серпня 2012 р., соціальна мережа «Однокласники», закріпила лідируючу позицію в російському Інтернеті за кількістю переглянутих сторінок. Зростання за рік становить 97,6% і в серпні 2012 року досягло 29,8 млрд переглядів.

Враховуючи, що всього в серпні в рунеті було переглянуто 149,2 млрд сторінок, кожен п'ятий перегляд припадає на «Однокласники».

У травні 2012 року російська соціальна мережа обігнала Yahoo, і до серпня розрив становив уже понад 7 млрд переглядів.

Довідка УНІАН. Mail.Ru Group - провідний гравець російськомовного сегменту мережі, Mail.Ru Group входить до ТОП-5 найбільших у світі інтернет-компаній. Річна виручка компанії в 2011 році становила 515,4 млн дол. Компанії належать дві з трьох найбільших російськомовних соціальних мереж «Одноклассники», «Мій Світ» та ін.