«Запоріжсталь» домовилася з річпортом про перевалку вантажів

Комбінат «Запоріжсталь», який в липні 2012 року був викуплений гірничо-металургійною групою "Метінвест", уклав договір із Запорізьким річковим портом на поставку продукції до Чорноморського та Середземноморського регіони.

Як повідомляє прес-служба комбінату, середньомісячний обсяг перевалки вантажу через порт становитиме близько 30 тис. тонн на місяць. Для перевезення прокату судноплавна компанія "Укррічфлот", яка володіє Запорізьким річковим портом, надасть власні судна типу «річка-море» водотоннажністю 3,5 тис. тонн. Доставка вантажу в порт буде здійснюватися залізницею.

"Комбінат вже заявив плани перевезень на 160 вагонів. 50% вагонів - "Укразалізниці" і 50% - власні», - сказано в повідомленні підприємства.

Керівництво "Запоріжсталі" також зазначає, що договір про поставку продукції дуже вигідний і для Запорізького річкового порту: порт може переробляти в рік понад 3 млн. тонн різних вантажів, а зараз задіяний не на повну потужність.

«Цей партнерський проект важливий як для підвищення ефективності діяльності нашого комбінату - в частині посилення логістичної складової продукції, так і для Запорізького річкового порту, в рамках дії державної програми розвитку річкового і морегосподарського комплексу України», - цитує прес-служба генерального директора «Запоріжсталі» Ростислава Шурму.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", викупила у бізнес-групи "Індустріал" контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

«Запоріжсталь» 2011 р. завершила з чистим збитком 124,084 млн грн, тоді як за 2010 р. підприємство отримало прибуток у розмірі 241,166 млн грн.