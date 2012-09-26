Інтернет-провайдери заявляють про посилення адміністративного тиску на них

Суб'єкти господарювання сфери інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) заявляють про посилення адміністративного тиску на них майже в усіх регіонах країни.

Про це в середу, 26 вересня під час прес-конференції в УНІАН заявила заступник голови правління Інтернет Асоціації України (ІНАУ) Тетяна Попова.

«Місцева влада системно порушує Закон «Про телекомунікації», який зобов'язує їх створювати сприятливі умови для функціонування і розвитку мереж загального користування і повноцінного надання телекомунікаційних послуг, у тому числі і доступу до мережі Інтернет», - зазначила вона.

За її словами, Закон «Про телекомунікації» не містить механізмів, що забезпечують вимоги цього закону щодо захисту інтересів споживачів.

За словами Т.Попової, йдеться про те, що закон не регламентує права споживачів у разі відключення доступу до мережі з причин, не залежних від оператора. «На жаль, на сьогодні НКРЗІ не діє у вирішенні цих питань», - наголошує вона, кажучи про те, що в основному такий тиск на сьогодні здійснюється з боку місцевих органів влади.

На думку віце-президента з питань IT Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Івана Петухова, відключаючи або не пускаючи провайдерів у будинки громадян, місцеві органи влади порушують Конституцію. «В деяких випадках місцева влада вирізає супутникові тарілки громадян», - говорить він.

Він також заявляє про необхідність продовжувати звернення з цих питань до Президента і прем'єр-міністра з метою врегулювати відносини місцевих органів влади і суб'єктів ІКТ-сфери.

Як розповів голова ради Української асоціації операторів зв'язку «Телас» Леонід Ошеров, раніше регулятор вже створив робочу групу для вирішення проблем інтернет-провайдерів: «У терміновому порядку почала працювати робоча група і дійшла висновку, що необхідно розробити законопроект про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж».

За словами директора асоціації "Телекомунікаційна палата України" Костянтина Грицака, сфера телекомунікації в Україні на сьогодні використовується як "донор ЖКГ".

Нагадаємо, Інтернет Асоціація України ІНАУ у зв'язку із стурбованістю числення порушеннями прав громадян України на вільний доступ до мережі Інтернет» звернулася в Кабінет міністрів з пропозицією внести зміни до Закону України «Про телекомунікації» щодо заборони без рішення суду демонтувати телекомунікаційні мережі і телекомунікаційне устаткування, які використовуються для надання споживачам відповідних послуг.