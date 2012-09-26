«Бориспіль» запровадив процедуру Priority Line

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» із 26 вересня запровадив у новому терміналі «D» процедуру пріоритетного проходження передполітних формальностей (контроль над авіабезпекою й прикордонний контроль) Priority Line.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, скористатися Priority Line зможуть пасажири бізнес-класу, пасажири з обмеженими можливостями й пасажири з дітьми.

Priority Line проводитиметься безкоштовно і через окремий коридор.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20%, порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.

Термінал «D» введено в експлуатацію в 2012 році і є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.