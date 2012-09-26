Польська PESA домовилася про поставки поїздів для Deutsche Bahn за 1,2 млрд євро

Варшава. Найбільший у Польщі виробник залізничного транспорту компанія PESA Bydgoszcz SA підписала рекордний у своїй історії контракт на постачання поїздів для німецької Deutsche Bahn Regio AG. на 1,2 млрд євро.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польської компанії.

"Цей договір не має прецедентів в історії польської економіки. Виробник з Польщі виходить на престижний німецький ринок, на який поставить поїзда для найбільшого перевізника", - йдеться в повідомленні.

Згідно з підписаним документом, PESA поставить Deutsche Bahn до 120 поїздів, здатних розвивати швидкість 120 кілометрів на годину, і до 350 поїздів, здатних розвивати швидкість до 140 кілометрів на годину.

Компанія буде виконувати замовлення з 2015 року до грудня 2018 року в залежності від потреб у рухомому складі німецької компанії з можливістю його продовження до грудня 2020 року.

Прес-служба PESA, відповідаючи на запит агентства, зазначила, що попередній рекордний контракт компанія підписала з владою столичної Варшави - на поставку трамваїв на суму близько 365 млн євро (за поточним курсом 1 євро = 4,1 злотих).

Компанія також відзначила, що за останні десять років їй вдалося збільшити виробництво поїздів/трамваїв до 170 штук з одного в 2002 році, а її доходи за цей же період зросли більш, ніж у десять разів - до понад 400 млн євро.

PESA, за її даними, щомісяця виробляє 10-15 поїздів, які вже експлуатуються в Польщі, Литві, Україні, Білорусі, Італії, Угорщини, Румунії, Чехії та Казахстані.

Найближчим часом продукція польської компанії з'явиться також в Росії.

Довідка УНІАН. Компанія PESA заснована в 1851 році, вона виробляє електричні і дизельні поїзди, локомотиви, трамваї, а також займається модернізацією та ремонтом залізничних пасажирських вагонів.

У минулому році компанія збільшила доходи на 80% до близько 450 млн євро. Прес-служба фірми не надала даних про чистий прибуток. Контрольний пакет компанії належить приватним інвесторам на чолі з головою правління PESA Томашем Заблоцьким.