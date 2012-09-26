В Україні розроблені правила повітряних перевезень за міжнародними стандартами

Міністерство інфраструктури розробило Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, які повинні забезпечити приведення стандартів і норм обслуговування пасажирів і багажу під час повітряних перевезень у відповідність до вимог законодавства і міжнародних норм.

Відповідний проект наказу розміщено на сайті відомства.

Правила, зокрема, передбачають, що в разі відмови від перевезення проти волі пасажира перевізник зобов'язаний виплатити компенсацію залежно від дальності польоту в розмірі від 250 до 600 євро.

Якщо пасажирові буде запропоновано маршрут перевезення альтернативними рейсами, сума компенсації може бути знижена на 50%.

Компенсація за затримку в перевезенні багажу може становити до 50 доларів або еквіваленту в іншій валюті.

Прийняття нових правил дасть змогу зменшити кількість скасованих і затриманих рейсів, а також уникнути тілесних ушкоджень і матеріального збитку для пасажирів.