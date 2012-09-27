УЗ сприяє навчанню та працевлаштуванню здібних молодих фахівців

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» зацікавлена ​​в якісній підготовці студентів-залізничників і сприяє працевлаштуванню здібної молоді.

Як повідомив УНІАН генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак, щорічно на підприємства залізничного транспорту України після закінчення вищих навчальних закладів працевлаштовується близько 2 тисяч молодих фахівців.

«Ми намагаємося помітити здібних молодих людей, які навчаються у вищих навчальних закладах, що готують фахівців для галузі, а на останніх курсах кращих студентів запрошуємо на роботу. Студентам, які добре себе зарекомендували ми виплачуємо стипендію і зобов'язуємося працевлаштувати», - сказав він.

В.Козак нагадав, що в 2012 році стартував пілотний проект з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах за підтримки підприємств залізничного транспорту України. Проект передбачає відбір і пошук найкращих студентів, які навчаються на випускних курсах залізничних університетів, інститутів та академій. З такими студентами укладаються двосторонні договори, згідно з якими їм до закінчення навчання підприємства залізничної галузі надають стипендії та гарантують працевлаштування.

У 2012 році в пілотному проекті по підготовці фахівців для галузі беруть участь 60 випускників, по 10 з кожної залізниці. В майбутньому планується кількість учасників проекту збільшити.

Також на залізницях України кілька років поспіль функціонує система цільового направлення молоді до вищих навчальних закладів.

Довідка УНІАН. Щорічно обсяги прийому на навчання за державним замовленням у вузах усіх рівнів акредитації становлять близько 3,4 тис. осіб.

Найбільшою популярністю користуються такі спеціальності: організація перевезень і управління на залізничному транспорті, автоматика та автоматизація на транспорті та спеціальності економічного профілю. Серед робітничих професій - помічник машиніста та провідник пасажирських вагонів.