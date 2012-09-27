Використання найсучасніших систем вимірювання швидкості автомобілів в ДАІ прискорять

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко доручив керівництву ДАІ якомога швидше почати використовувати у своїй роботі найсучасніші електронні системи вимірювання швидкості транспортних засобів та виявлення порушників в потоці автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві після відкриття IX Міжнародної виставки «Зброя та безпека - 2012».

«Я дав команду виконуючому обов'язки керівництва ДАІ Резнікову, щоб вони переходили вже якнайскоріше на останні сучасні розробки і відмовлялися від старих вимірювачів швидкості, тому що багато нарікань на них, і ці нарікання дійсно потрібно враховувати, вони дійсно мають під собою підстави», - сказав міністр.