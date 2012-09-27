Донецька залізниця за 3 літні місяці перевезла понад 2 млн пасажирів

Донецька залізниця (ДЗ) за три літні місяці 2012 року перевезла 2,012 млн пасажирів.

Як повідомляє ДЗ, в той же час, збиток від пасажирських перевезень за три літні місяці становив 42,5 млн грн - 1 млн грн більше, ніж влітку 2011 року.

Влітку 2012 року щодоби курсувало в середньому 19 потягів формування Донецької залізниці, в тому числі 4 додаткові поїзди.

ДЗ для організації літніх перевезень задіяла 632 пасажирських вагонів.

Крім двох цілорічних щоденних поїздів у найпопулярнішому кримському напрямку (№ 47 Донецьк-Севастополь і № 122 Луганськ-Сімферополь), було сформовано чотири додаткові поїзди до Криму.

Всі поїзди в цьому напрямку курсували з максимальними схемами (до 20 вагонів).

На потяги кримського напрямку формуванням Донецької залізниці влітку 2012 року було запропоновано 582,286 тис. місць і реалізовано 521,302 тис. місць. (89,5%).

На період літніх перевезень було відкрито 16 додаткових кас. Всього обслуговування пасажирів в частині продажу проїзних документів здійснювали 276 квиткових кас.

Нагадаємо, поїзди формування Донецької залізниці (ДЗ) у червні-липні 2012 року в далекому сполученні перевезли понад 15,7 млн пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця (ДЗ) вибрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-червні 2012 року скоротила перевезення вантажів на 4,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 70,7 млн ​​тонн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).