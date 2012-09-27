Укрзалізниця виступає за оптимізацію пасажирських і збільшення вантажних перевезень

Залучення фінансових ресурсів для модернізації залізниць можливе за умови оптимізації пасажирських та розвитку вантажних перевезень.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак.

«Щоб підвищувати заробітну плату працівникам, ремонтувати колії, розвивати залізничний транспорт, впроваджувати нові технології ми повинні оптимізувати пасажирські перевезення та за рахунок вантажних нарощувати свої прибутки», - сказав він.

За словами В.Козака, «Укрзалізниця» 85% доходів отримує від вантажних перевезень і тільки 15% від пасажирських.

В.Козак повідомив, що після розпаду СРСР парк вантажних вагонів залізниць України становив 270 тис. вагонів, на сьогоднішній день - 120 тис., при цьому 50% перевищили термін своєї експлуатації.

Крім того, В.Козак повідомив, що пасажирські перевезення будуть розвиватися в напрямку створення пересадочних хабів (пересадочних вузлів).

«Ті маршрути, які були з найбільш малим пасажиропотоком ми перевели на хаби. Наприклад, пасажир їде в Трускавець з пересадкою у Львові або в Хмельницький з пересадкою в Києві», - сказав він.

В.Козак також нагадав, що попри задеклароване законодавством України фінансування оновлення пасажирського рухомого складу за рахунок бюджету, «за 21 рік Незалежності «Укрзалізниця» не отримала з бюджету ні копійки».

«Ми використовуємо протягом року 5 тис. пасажирських вагонів, з яких 54 - 60% працюють понад термін своєї експлуатації більше 28 років. Вони не обладнані системами кондиціонування, вакуумними туалетами. Також в пасажирських перевезеннях задіяно 160 вантажних локомотивів, адже у нас просто не вистачає пасажирських», - сказав він.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, перевезення пасажирів на залізничному транспорті з урахуванням перевезень міською електричкою за 8 місяців 2012 року становить 291,2 млн пасажирів - на 0,1% більше, ніж роком раніше. Відправлення пасажирів міською електричкою виросло в 15,8 раза.