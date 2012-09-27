Єврокомісія не бачить прогресу в переговорах з Україною про «відкрите небо»

14:54, 27 вересня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Брюссель. Єврокомісія не бачить прогресу в переговорах з Україною про "відкрите небо".

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіім Каллас.

"На жаль, я не бачу ніякого прогресу в цих переговорах", - сказав він.

Віце-президент зазначив, що на сьогодні найскладнішим залишається питання сертифікації українських літаків.

"Як сказав Президент Жозе Баррозу, в питаннях безпеки у нас немає друзів. Наші вимоги дуже суворі, і коли ми укладаємо угоди ми повинні бути впевнені у безпеці, в тому числі, в питаннях сертифікації", - сказав С.Каллас.

Разом з тим, віце-президент Єврокомісії зазначив, що до 2015 року Єврокомісія хоче укласти угоди про єдиний авіаційний простір з Україною та низкою інших сусідніх країн, зокрема, Азербайджаном, Тунісом, Туреччиною та Єгиптом.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС вже кілька років безуспішно намагаються домовитися щодо сертифікації літаків українського виробництва.

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