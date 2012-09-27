Страхові виплати пасажирам у разі ДТП можуть збільшити до 408 тис. грн

Міністерство інфраструктури України пропонує збільшити суму страхових виплат пасажирам ліцензованого транспорту, які потрапили у ДТП, до 24 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінінфраструктури.

Відповідний проект постанови уряду «Про внесення зміни до Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» розробили фахівці Департаменту безпеки Мінінфраструктури.

Нагадаємо, на сьогоднішній день сума виплат потерпілим від нещасних випадків на транспорті становить 6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу громадян становить 17 грн.

У 2011 році при страхуванні пасажирів від нещасних випадків на транспорті страховим компаніям підприємствами, підвідомчими Мінінфраструктури, було перераховано 86,114 млн грн.

Страхові виплати по 57 страхових випадках становлять 358,938 тис. грн або 0,42% від перерахованих коштів.